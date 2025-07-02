"Изумительная фигура": Майя Бекбаева покрасовалась в эффектном купальнике

Отечественная телеведущая, журналист и продюсер Майя Бекбаева, отдыхающая в Алании, показала фигуру в купальнике и собрала восторженные отзывы в соцсети, передает NUR.KZ.

"Девушки 40+, вы вообще себя видели? А? Этот звук нам подходит", - написала Майя.

Фоном звучит мужской голос, который утверждает, что девушки 40+ "просто офигенные и крутые".

На Майе, которая запечатлелась у моря, был эффектный закрытый купальник с длинными рукавами. Подписчики оценили ее стройную фигуру.

"Вашей маме зять не нужен?" - шутливо спросил теледиву ее супруг Адиль Нуртай.

"Невероятная", "Богиня, нет слов, шикарная", "Обалденная Майечка, не налюбуюсь", "Шикарная, красивая, прекрасная, умная Майя", "Красивая душой и телом", "Наша. Семейская", "Изумительная фигура", - написали ей пользователи Instagram.