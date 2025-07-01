"Этническая роскошь": солистка Ay Yola показалась в наряде, сшитом туркменскими мастерицами

Солистка башкирской группы Ay Yola Адель Шайхитдинова поделилась впечатлениями о поездке в Туркменистан и показала фото, снятые в Ашхабаде, передает NUR.KZ.

Адель показала фото всех участников группы Ay Yola в красочных нарядах, сшитых туркменскими мастерицами.

"Туркменистан встретил нас щедро и по-настоящему тепло. Мы увозим с собой не только воспоминания, но и частичку вашей культуры — в каждом узоре, в каждой детали этих нарядов.

Ручная вышивка, символы, бережно сохраненные веками, — это больше, чем просто одежда. Это история, переданная с помощью иголки и нитки", - рассказала она.

"Роскошно, готовый сценический образ", "Я рада, что вы побывали в моей прекрасной солнечной стране, всегда ждем вас", "Вы крутые, приезжайте на Камчатку", "Потрясающе красиво", "Этническая роскошь выглядит так", - отметили в соцсети.

Ранее исполнители хита Homay поделились впечатлениями о выступлении в Алматы. Участники группы сняли клип в Мангистау.