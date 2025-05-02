Исполнители хита Homay поделились впечатлениями о выступлении в Алматы (видео)

Башкирская группа Ay Yola поделилась впечатлениями о выступлении в Алматы на концерте, посвященном празднованию Дня единства народа Казахстана, передает NUR.KZ.

Исполнители нашумевшей песни Homay посетили гостеприимный Казахстан и выступили 1 мая на площади Абая у Дворца Республики на праздничном концерте. На официальной страничке группы в Instagram появилось видео с их выступления.

"Мне пока страшно", - призналась солистка группы Адель Шайхитдинова перед выходом на сцену.

Но, как только девушка вышла на сцену и заиграли первые аккорды песни, ее волнение прошло. Башкирская группа и зрители, которые пришли на концерт, сполна насладились музыкой и атмосферой праздника.

"Рахмет Казахстан! С праздником! Было жарко и на солнце, и от зрителей!" - отметили участники группы Ay Yola.

Напомним, продюсер группы Ay Yola рассказал, как создавался башкирский трек, обошедший хит Леди Гаги. Недавно группа представила тизер клипа на хит Homay.