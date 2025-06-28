Жена звезды "Сумерек" снялась в блестящем топе на голое тело

Жена Роберта Паттинсона, английская актриса и певица Сьюки Уотерхаус снялась в откровенном образе - новыми фотографиями она поделилась с подписчиками, передает NUR.KZ.

Кадры были опубликованы на ее странице в Instagram.

33-летняя знаменитость снялась в блестящем топе на голое тело и ярко-красных спортивных шортах оверсайз-кроя. Она сфотографировалась на балконе у лестницы в босоножках на каблуке.

"Ты невероятная", "Женщина мечты", "Прекрасно выглядишь", "Я твой большой фанат", - писали поклонники.

Отметим, что многие знают Сьюки как супругу Робертта Паттинсона. Об отношениях актера с певицей и актрисой заговорили в 2018 году, когда папарацци опубликовали фото счастливой пары, гулявшей по Лондону.

В декабре 2022 года Роберт и Сьюки впервые официально появились на показе модного бренда.

А в ноябре 2023 года Сьюки сообщила о своей беременности и пошутила, что уже не в состоянии скрывать округливший живот даже за яркими нарядами.