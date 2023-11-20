Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон впервые станет отцом

Актер Роберт Паттинсон готовится стать отцом в первый раз. О беременности объявила девушка звезды "Сумерек", певица Сьюки Уотерхаус, передает NUR.KZ.

Британский актер и певец готовится добавить к послужному списку еще одно "звание" - Роберт Паттинсон станет отцом. О своем интересном положении во время концерта в Мехико рассказала Сьюки Уотерхаус, девушка Паттинсона. Поп-звезда пошутила, что уже не в состоянии скрывать округливший живот даже за яркими нарядами.

"Думала, смогу отвлечь вас от происходящего, надев что-то блестящее… но не уверена, что это работает", - обратилась к зрителям со сцены Уотерхаус.

Об отношениях актера с певицей и актрисой Сьюки Уотерхаус заговорили в 2018 году, когда папарацци опубликовали фото счастливой пары, гулявшей по Лондону. В декабре 2022 года Роберт и Сьюки впервые официально появились на показе модного бренда.