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Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон впервые станет отцом

Опубликовано:

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус
Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус. Фото: instagram.com/robertpattinsonofficial

Актер Роберт Паттинсон готовится стать отцом в первый раз. О беременности объявила девушка звезды "Сумерек", певица Сьюки Уотерхаус, передает NUR.KZ.

Британский актер и певец готовится добавить к послужному списку еще одно "звание" - Роберт Паттинсон станет отцом. О своем интересном положении во время концерта в Мехико рассказала Сьюки Уотерхаус, девушка Паттинсона. Поп-звезда пошутила, что уже не в состоянии скрывать округливший живот даже за яркими нарядами.

"Думала, смогу отвлечь вас от происходящего, надев что-то блестящее… но не уверена, что это работает", - обратилась к зрителям со сцены Уотерхаус.

Об отношениях актера с певицей и актрисой Сьюки Уотерхаус заговорили в 2018 году, когда папарацци опубликовали фото счастливой пары, гулявшей по Лондону. В декабре 2022 года Роберт и Сьюки впервые официально появились на показе модного бренда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2046641-zvezda-sumerek-robert-pattinson-vpervye-stanet-ottsom/

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