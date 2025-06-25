"Мои счастливые моменты": келин Баян Алагузовой собрала комплименты в Сети

Казахстанская актриса Жаркынай Ханайым, звезда сериала "Рауза", разместила новые фото в Instagram. Она отметила, что скоро поделится хорошими новостями, передает NUR.KZ.

Жаркынай разместила фото в карусели, на которых попозировала в нюдовом топе на одно плечо и светлых штанах. Образ звезда "Раузы" дополнила нежным украшением на шее.

"Алматинские вечера прекрасны. Это мои самые красивые и счастливые моменты. Впереди много хороших новостей", - написала она.

Почитатели таланта Жаркынай оставили комментарии под фото.

"Самая талантливая, восхищаюсь", "Неповторимая", "Вы очень скромная", "Ух, какая ты красивая. Такая милая", "Какова красота", "Шикарная", "Да вы огонь", "Вы особенная, на других совсем не похожа", "Классная актриса", - забросали ее комплиментами в Сети.

Ранее мы писали, что Жаркынай Ханайым очаровала новой фотосессией. А Баян Алагузова поздравила невестку с получением почетного звания.