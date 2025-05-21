"То келин, то не келин": Баян Алагузова поздравила невестку с получением почетного звания

Казахстанская актриса и певица Жаркынай Ханайым получила звание "Заслуженный деятель Казахстана". Об этом рассказала продюсер Баян Алагузова, передает NUR.KZ.

Для Жаркынай Ханайым Баян Алагузова - не только родная тетя ее супруга, актера Айдара Аскарбека, но прежде всего наставница.

В сериале "Рауза", продюсером которого является Баян Максаткызы, экс-участница группы "КешYOU" Жаркынай сыграла главную роль.

Продюсер порадовалась за достижения молодой казахстанской актрисы и своей келин.

"О, наша келин. То келин, то не келин. Принесла мне чай с молоком. Наша келин не просто келин. Заслуженный деятель Казахстана. Я тебя поздравляю, невестка.

Уже третья моя ученица стала заслуженным деятелем. Мы тебя поздравляем, но это тебя не освобождает от твоих обязанностей", - пошутила Баян Максаткызы.

В своем Instagram Жаркынай показала момент вручения ей удостоверения и нагрудного знака "Заслуженный деятель Казахстана". Она поблагодарила всех своих творческих наставников, а также выразила любовь к зрителям.

Напомним, прошлым летом Жаркынай Ханайым и Айдар Аскарбек воссоединились после развода.