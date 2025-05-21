Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"То келин, то не келин": Баян Алагузова поздравила невестку с получением почетного звания

Опубликовано:

Жаркынай Ханайым
Жаркынай Ханайым. Фото: instagram.com/jarkynaixanaiym

Казахстанская актриса и певица Жаркынай Ханайым получила звание "Заслуженный деятель Казахстана". Об этом рассказала продюсер Баян Алагузова, передает NUR.KZ.

Для Жаркынай Ханайым Баян Алагузова - не только родная тетя ее супруга, актера Айдара Аскарбека, но прежде всего наставница.

В сериале "Рауза", продюсером которого является Баян Максаткызы, экс-участница группы "КешYOU" Жаркынай сыграла главную роль.

Продюсер порадовалась за достижения молодой казахстанской актрисы и своей келин.

"О, наша келин. То келин, то не келин. Принесла мне чай с молоком. Наша келин не просто келин. Заслуженный деятель Казахстана. Я тебя поздравляю, невестка.

Уже третья моя ученица стала заслуженным деятелем. Мы тебя поздравляем, но это тебя не освобождает от твоих обязанностей", - пошутила Баян Максаткызы.

В своем Instagram Жаркынай показала момент вручения ей удостоверения и нагрудного знака "Заслуженный деятель Казахстана". Она поблагодарила всех своих творческих наставников, а также выразила любовь к зрителям.

Напомним, прошлым летом Жаркынай Ханайым и Айдар Аскарбек воссоединились после развода.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2247402-to-kelin-to-ne-kelin-bayan-alaguzova-pozdravila-nevestku-s-polucheniem-pochetnogo-zvaniya/