"То келин, то не келин": Баян Алагузова поздравила невестку с получением почетного звания
Опубликовано:
Казахстанская актриса и певица Жаркынай Ханайым получила звание "Заслуженный деятель Казахстана". Об этом рассказала продюсер Баян Алагузова, передает NUR.KZ.
Для Жаркынай Ханайым Баян Алагузова - не только родная тетя ее супруга, актера Айдара Аскарбека, но прежде всего наставница.
В сериале "Рауза", продюсером которого является Баян Максаткызы, экс-участница группы "КешYOU" Жаркынай сыграла главную роль.
Продюсер порадовалась за достижения молодой казахстанской актрисы и своей келин.
"О, наша келин. То келин, то не келин. Принесла мне чай с молоком. Наша келин не просто келин. Заслуженный деятель Казахстана. Я тебя поздравляю, невестка.
Уже третья моя ученица стала заслуженным деятелем. Мы тебя поздравляем, но это тебя не освобождает от твоих обязанностей", - пошутила Баян Максаткызы.
В своем Instagram Жаркынай показала момент вручения ей удостоверения и нагрудного знака "Заслуженный деятель Казахстана". Она поблагодарила всех своих творческих наставников, а также выразила любовь к зрителям.
Напомним, прошлым летом Жаркынай Ханайым и Айдар Аскарбек воссоединились после развода.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2247402-to-kelin-to-ne-kelin-bayan-alaguzova-pozdravila-nevestku-s-polucheniem-pochetnogo-zvaniya/