"Несите огнетушитель": Жаркынай Ханайым очаровала новой фотосессией

Казахстанская актриса Жаркынай Ханайым, звезда сериала "Рауза", которая недавно стала заслуженным деятелем Казахстана, снялась в новой фотосессии и получила одобрение фанатов, передает NUR.KZ.

Новые фото она разместила в своем Instagram. В качестве фона она выбрала песню Леди Гаги и Бруно Марса "Die With A Smile".

"Спасибо за эту песню, Леди Гага и Бруно Марс. Пусть и мне такая достанется в будущем", - отметила она.

"Тихо-тихо, красотка", "Ну что за красота", "Сияй", "Что за дива", "Восхитительная, грациозная, чудесная, прекрасная, шикарная", "Наша звездочка", "Где вы взяли такое платье?", "Несите огнетушитель", "Суперкрасота", "Тебе все подходит, что бы ты ни носил", "Вау, огонь", "Красивая, обаятельная девушка", "Шикарная", - отреагировали пользователи Сети.

Напомним, Баян Алагузова поздравила невестку с получением почетного звания.