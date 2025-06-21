"Молодо и стильно": 43-летняя певица Вера Брежнева сменила имидж и снялась топлес
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Экс-солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева сменила прическу и снялась в модной фотосессии. Певица не только примерила стильные образы, но и обнажилась, передает NUR.KZ.
Вера Брежнева обновила личный блог в Instagram, у которого 13,5 млн подписчиков, снимками после смены имиджа. Теперь у исполнительницы рваная челка, подчеркивающая ее изящные черты лица.
В новой фотосессии певица предстала в разных образах. Самый яркий - в стиле топлес. Брежнева разделась и прикрыла голую грудь руками.
Еще на нескольких кадрах сделан акцент на фигуре певицы. Она надела облегающее мини-плате, которое закрывает горло и руки, но обнажает ноги.
Брежнева также предстала в простой джинсовой рубашке с черными брюками. На снимках в этом образе она предпочла собрать волосы.
Фанаты оценили и новый имидж певицы, и образы для фотосессии.
"Колдовство какое-то", "Самая прекрасная девушка на свете", "Челка зачетная", "В ваших глазах целый океан", "Молодо и стильно", "Богиня", "Время не властно над пирамидами и над Верой Брежневой", - написали в комментариях.
Напомним, 30 апреля Вера Брежнева выступила с концертом в Алматы. Одному из ее казахстанских поклонников удалось ее поцеловать и развеселить. 3 мая она выступила перед астанчанами.
По информации "Вокруг.ТВ", Вера Брежнева (настоящая фамилия Галушка) родилась 3 февраля 1982 года в Днепродзержинске Днепропетровской области Украины. В детстве главным ее увлечением стали занятия в кружке при местном ТЮЗе, благодаря которому будущая звезда получила первый гастрольный опыт.
В ноябре 2002 года Вера Брежнева приняла участие в конкурсе "Мисс Днепропетровск". Во время отборочного этапа узнала о кастинге в группу "ВИА Гра" и решила попробовать свои силы. До финала конкурса красоты Вера так и не добралась, поскольку ей предложили занять в группе место покинувшей коллектив Алены Винницкой.
В составе группы "ВИА Гра" Брежнева выступала с 2002 по 2007 год - входила в так называемый "золотой состав" (Брежнева, Грановская, Седокова). С 2007 года занимается сольной карьерой. Также Брежнева пробовала себя в кино: снялась в ряде мюзиклов, а также комедиях.
Добавим, по данным СМИ, певица развелась с Константином Меладзе в 2023 году. Затем Брежнева порадовала фанатов новым альбомом на украинском языке и впервые упомянула о разводе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2257425-molodo-i-stilno-43-letnyaya-pevica-vera-brezhneva-smenila-imidzh-i-snyalas-toples/
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