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      "Молодо и стильно": 43-летняя певица Вера Брежнева сменила имидж и снялась топлес

      Опубликовано:

      Вера Брежнева в мини-платье на диване
      Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa

      Экс-солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева сменила прическу и снялась в модной фотосессии. Певица не только примерила стильные образы, но и обнажилась, передает NUR.KZ.

      Вера Брежнева обновила личный блог в Instagram, у которого 13,5 млн подписчиков, снимками после смены имиджа. Теперь у исполнительницы рваная челка, подчеркивающая ее изящные черты лица.

      В новой фотосессии певица предстала в разных образах. Самый яркий - в стиле топлес. Брежнева разделась и прикрыла голую грудь руками.

      Еще на нескольких кадрах сделан акцент на фигуре певицы. Она надела облегающее мини-плате, которое закрывает горло и руки, но обнажает ноги.

      Брежнева также предстала в простой джинсовой рубашке с черными брюками. На снимках в этом образе она предпочла собрать волосы.

      Фанаты оценили и новый имидж певицы, и образы для фотосессии.

      "Колдовство какое-то", "Самая прекрасная девушка на свете", "Челка зачетная", "В ваших глазах целый океан", "Молодо и стильно", "Богиня", "Время не властно над пирамидами и над Верой Брежневой", - написали в комментариях.

      Напомним, 30 апреля Вера Брежнева выступила с концертом в Алматы. Одному из ее казахстанских поклонников удалось ее поцеловать и развеселить. 3 мая она выступила перед астанчанами.

      По информации "Вокруг.ТВ", Вера Брежнева (настоящая фамилия Галушка) родилась 3 февраля 1982 года в Днепродзержинске Днепропетровской области Украины. В детстве главным ее увлечением стали занятия в кружке при местном ТЮЗе, благодаря которому будущая звезда получила первый гастрольный опыт.

      В ноябре 2002 года Вера Брежнева приняла участие в конкурсе "Мисс Днепропетровск". Во время отборочного этапа узнала о кастинге в группу "ВИА Гра" и решила попробовать свои силы. До финала конкурса красоты Вера так и не добралась, поскольку ей предложили занять в группе место покинувшей коллектив Алены Винницкой.

      В составе группы "ВИА Гра" Брежнева выступала с 2002 по 2007 год - входила в так называемый "золотой состав" (Брежнева, Грановская, Седокова). С 2007 года занимается сольной карьерой. Также Брежнева пробовала себя в кино: снялась в ряде мюзиклов, а также комедиях.

      Добавим, по данным СМИ, певица развелась с Константином Меладзе в 2023 году. Затем Брежнева порадовала фанатов новым альбомом на украинском языке и впервые упомянула о разводе.

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