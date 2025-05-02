"Жаркий парень": поклоннику удалось поцеловать Веру Брежневу на ее концерте в Алматы
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Экс-солистка "ВИА Гры", певица Вера Брежнева выступила с концертом в Алматы 30 мая. Одному из ее казахстанских поклонников удалось ее поцеловать и развеселить, передает NUR.KZ.
Нурсултан Утемуратов разместил видео с концерта Веры Брежневой в своем Instagram. Он преподнес артистке букет алых роз и обратился к ней.
"Можно вас поцеловать?" - спросил поклонник. Певица шутливо ответила, что поцелуй может привести к неожиданным последствиям.
"Есть опасность. Я очень влюбчивая. К тому же сейчас я одна. У вас есть квартира в Алматы?" - спросила она.
Мужчина ответил, что он бизнесмен и на вопрос Брежневой, сможет ли ее прокормить, если она вдруг решит остаться, ответил утвердительно.
Нурсултан поцеловал звезду и получил в ответ комплимент.
"Вы жаркий парень", - заявила Брежнева.
"Когда Вера Брежнева говорит, что я жаркий парень — начинаешь верить в себя по-настоящему. Момент, который стоит тысячи слов! Спасибо за незабываемый концерт в моей жизни. С любовью тот самый Нурсултан!" - отметил он под видео.
К слову, Брежнева поставила "лайк" публикации.
"Спасибо за "лайк", Верочка моя", - поблагодарил певицу фанат.
Напомним, в начале апреля Вера Брежнева сообщила о том, что собирается в Казахстан с концертами. 3 мая состоится ее выступление в Астане.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2241504-zharkiy-paren-poklonniku-udalos-pocelovat-veru-brezhnevu-na-ee-koncerte-v-almaty/