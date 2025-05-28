"Я миниатюрная": Мадлен назвала свой рост и вес

Казахстанский блогер-миллионник Мадинахон Мамадалиева, известная как Мадлен, ответила на вопросы подписчиков в Instagram. Она рассказала, как похудела, и назвала свои параметры, передает NUR.KZ.

Пользователи соцсети заметили, что Мадлен похудела. Однако инстадива призналась, что это из-за стресса. Весной инстадива рассталась с парнем.

"Я ничего не колю и ничего не делаю для похудения. Иногда хожу на тренировки, но из-за частых тренировок пропускаю. Сейчас мой вес 60 кг, скинула за месяц около 3 кг.

Хочу 55-56 в идеале, а то у меня весь жир сразу идет в попу и ноги. Попа, как памперс, становится", - рассказала она.

Сторис Мадлен. Скриншот: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Пользователи соцсети также поинтересовались, какой рост у Мадлен.

"Я миниатюрная. 169 см рост, с каблуками, конечно, выше", - отметила она.

Инстадиву похвалили за красивую осанку.

"Я ничего не делаю. В подростковом возрасте занималась хореографией, большим теннисом, потому есть привычка выгибать спину. Планирую на пилатес и попробую гольф", - поделилась она.

Немногим ранее Мадлен покрасовалась в мини-платье в Дубае.

Сторис Мадлен. Скриншот: instagram.com/_m_a_d_l_e_n