Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Я миниатюрная": Мадлен назвала свой рост и вес

Опубликовано:

Мадлен
Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанский блогер-миллионник Мадинахон Мамадалиева, известная как Мадлен, ответила на вопросы подписчиков в Instagram. Она рассказала, как похудела, и назвала свои параметры, передает NUR.KZ.

Пользователи соцсети заметили, что Мадлен похудела. Однако инстадива призналась, что это из-за стресса. Весной инстадива рассталась с парнем.

"Я ничего не колю и ничего не делаю для похудения. Иногда хожу на тренировки, но из-за частых тренировок пропускаю. Сейчас мой вес 60 кг, скинула за месяц около 3 кг.

Хочу 55-56 в идеале, а то у меня весь жир сразу идет в попу и ноги. Попа, как памперс, становится", - рассказала она.

Сторис Мадлен
Сторис Мадлен. Скриншот: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Пользователи соцсети также поинтересовались, какой рост у Мадлен.

"Я миниатюрная. 169 см рост, с каблуками, конечно, выше", - отметила она.

Инстадиву похвалили за красивую осанку.

"Я ничего не делаю. В подростковом возрасте занималась хореографией, большим теннисом, потому есть привычка выгибать спину. Планирую на пилатес и попробую гольф", - поделилась она.

Немногим ранее Мадлен покрасовалась в мини-платье в Дубае.

Сторис Мадлен
Сторис Мадлен. Скриншот: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2249886-ya-miniatyurnaya-madlen-nazvala-svoy-rost-i-ves/