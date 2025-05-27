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"Барби": Мадлен покрасовалась в мини-платье в Дубае

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Мадлен
Мадлен.Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанская инстадива Мадинахон Мамадалиева, известная как Мадлен, покрасовалась в мини и похвасталась стройной фигурой. Фото из Дубая она разместила в Instagram, передает NUR.KZ.

Розовое мини-платье, собранные в высокий пучок волосы, босоножки на шпильке, очки и маленькая сумочка - Мадлен вышла в свет в элегантном образе. Блогер не без гордости продемонстрировала стройную фигуру и длинные ноги.

"Вафелька", - написала она под фото.

Ее фото тут же набрали десятки тысяч "лайков". А в комментариях подписчики забросали ее смайликами-сердечками.

"Вау! Что за фото? Впервые такое вижу", "Куколка", "Безумно красивая", "Как вы мне нравитесь", "Вау, какие шикарные новые фотки", "Красотка Мадинахон", "Барби", "Ля, какая", "Огонь", - высказались в соцсети.

Накануне Мадлен рассказала о требованиях к мужчинам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2249307-barbi-madlen-pokrasovalas-v-mini-plate-v-dubae/