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"Я не могу лежать и рыдать": Мадлен рассказала о расставании с бойфрендом

Опубликовано:

Мадлен
Мадлен.Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанский блогер Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, рассказала, что рассталась с бойфрендом. Их отношения длились полтора года, передает NUR.KZ.

Блогер не стала вдаваться в подробности, но призналась, что им удалось сохранить уважение друг к другу. Она призналась, что ей нужно время, чтобы прийти в себя.

"Я как будто бы была готова к этому, хотя к таким событиям никогда не бываешь готов. Полтора года отношений, каждый день вместе, совместные путешествия - это очень сложно, нужно дать время. Чувствую я себя в целом хорошо, у меня нет времени расслабляться.

У меня много работы, много ответственности, обязанностей. Я просто не могу лежать и рыдать, но эмоционально сложно. Расставаться всегда с людьми сложно...

Мы остались в хороших отношениях. Он мне ничего плохого не сделал, просто как будто бы каждому из нас нужно идти дальше", - отметила она.

Мадлен уточнила, что их отношения были серьезные, крепкие и долгие.

"Наверное, это были самые здоровые отношения у меня. И он не был старым, я просто шутила", - добавила она.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2228646-ya-ne-mogu-lezhat-i-rydat-madlen-rasskazala-o-rasstavanii-s-boyfrendom/