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МакSим снялась в свадебном платье с глубоким декольте и разрезом до бедра

Опубликовано:

Певица Максим
Максим. Фото: instagram.com/maksimartist

Российская певица Марина Максимова, известная как МакSим, опубликовала на своей странице в Instagram фотографии в откровенном свадебном платье, передает NUR.KZ.

41-летняя певица исполнительница примерила белое свадебное платье с глубоким декольте и разрезом до бедра. Для фото Марина Максимова не стала делать прическу и снялась с распущенными волосами.

"Вы тут просто ангел", "Я уже вижу обложку альбома","Самая нежная, трепетная, и красивая на планете", "Великолепная фотосессия", - написали поклонники певицы.

Напомним, в декабре 2024 года МакSим высказалась о Казахстане после концертов в Алматы и Астане.

"Чудненько прокатились по Казахстану, очаровало гостеприимство!" - написала Максимова в соцсети.

До этого певица также показывала, как ее встретили в Астане.

Кроме того, вместе с телеведущей Динарой Сатжан МакSим исполнила кусочек песни "Знаешь ли ты".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2243205-maksim-snyalas-v-svadebnom-plate-s-glubokim-dekolte-i-razrezom-do-bedra/