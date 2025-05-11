МакSим снялась в свадебном платье с глубоким декольте и разрезом до бедра

Российская певица Марина Максимова, известная как МакSим, опубликовала на своей странице в Instagram фотографии в откровенном свадебном платье, передает NUR.KZ.

41-летняя певица исполнительница примерила белое свадебное платье с глубоким декольте и разрезом до бедра. Для фото Марина Максимова не стала делать прическу и снялась с распущенными волосами.

"Вы тут просто ангел", "Я уже вижу обложку альбома","Самая нежная, трепетная, и красивая на планете", "Великолепная фотосессия", - написали поклонники певицы.

Напомним, в декабре 2024 года МакSим высказалась о Казахстане после концертов в Алматы и Астане.

"Чудненько прокатились по Казахстану, очаровало гостеприимство!" - написала Максимова в соцсети.

До этого певица также показывала, как ее встретили в Астане.

Кроме того, вместе с телеведущей Динарой Сатжан МакSим исполнила кусочек песни "Знаешь ли ты".