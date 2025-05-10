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Жена Роберта Паттинсона поразила фанатов фото топлес и нарядом с открытой спиной

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Сьюки Уотерхаус
Сьюки Уотерхаус. Фото: instagram.com/sukiwaterhouse

Певица и актриса Сьюки Уотерхаус, которую в Казахстане многие знают как супругу Роберта Паттинсона, опубликовала в соцсетях новые откровенные фотографии, передает NUR.KZ.

За последние дни Сьюки Уотерхаус разместила в своем профиле в Instagram несколько публикаций, для которых примерила ряд откровенных образов. Так, для знаменитого фестиваля Met Gala она выбрала платье, которое с передней части выглядело как пиджак, а с обратной стороны оголяло всю спину.

"Ты выглядишь невероятно", "На колени перед королевой", "Я сейчас заплачу, это так потрясающе", "Оглушительно", - написали подписчики.

А за день до этого актриса опубликовала серию фото, на одном из которых она позировала топлес, стоя у гримерного стола. Она надела темно-синие джинсы и обнажила грудь, прикрыв ее руками.

Отметим, что многие знают Сьюки как супругу Робертта Паттинсона. Об отношениях актера с певицей и актрисой заговорили в 2018 году, когда папарацци опубликовали фото счастливой пары, гулявшей по Лондону. В декабре 2022 года Роберт и Сьюки впервые официально появились на показе модного бренда.

А в ноябре 2023 года Сьюки сообщила о своей беременности и пошутила, что уже не в состоянии скрывать округливший живот даже за яркими нарядами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2243106-zhena-roberta-pattinsona-porazila-fanatov-foto-toples-i-naryadom-s-otkrytoy-spinoy/