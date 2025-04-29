"Женщина-огонь": Жания Джуринская похвасталась фигурой на новых фото

Казахстанская актриса Жания Джуринская провела смелую фотосессию - она показала фигуру в белье. Мать двоих детей забросали комплиментами в соцсети, передает NUR.KZ.

"Период , когда у меня проходит новая сборка собственной идентификации. После рождения детей минимум год нужен для ментального восстановления, я в это не верила, пока жизнь не показала", - отметила Жания, которая недавно призналась, что сделала пластику.

На фото она попозировала в черном белье и похвасталась стройной фигурой.

"Пожар", "Это что за крашиха", "У вас отличные данные для актрисы", "О май гад! Что за шикардосные ноги километровые", "Идеально", "Казахская Бейонсе", "Красоту ничем не испортишь", "Смотрите, после такой фотосессии легко за третьим малышом пойти", "Женщина-огонь", - гласят комментарии в соцсети.

Напомним, в середине апреля Данияр Хизметов и Жания Джуринская отметили первый день рождения сына.