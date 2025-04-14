Данияр Хизметов и Жания Джуринская отметили первый день рождения сына (фото, видео)

Казахстанские актеры Данияр Хизметов и Жания Джуринская отметили первый день рождения сына. Фото и видео с семейного торжества они разместили в соцсети, передает NUR.KZ.

Супруги отметили первый день рождения Зейна в кругу близких людей. Как рассказал Данияр, сыну они также провели обряд "тұсау кесу". Ребенок выбрал книгу.

"Сыну хочу пожелать крепкого здоровья, человечности и сильного ума, поскольку сейчас уже понимаю, что все, что делаем мы, по наследству достанется ему.

Стараемся воспитывать не избалованных детей, но это сложно, поскольку каждый родитель хочет всего самого наилучшего для своего ребенка", - отметил Данияр.

Он также добавил, что никогда не отказывает дочери и исполняет все ее желания.

"А вот Зейн должен как будто все сам, пацан же! Уверен, добьется больших успехов, даже сейчас он ведет себя, словно умнее всех нас", - отметил он.

Пользователи соцсети поздравили пару с важным семейным событием и пожелали маленькому Зейну долгих лет жизни.