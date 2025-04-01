Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Жания Джуринская призналась, что сделала пластику

Опубликовано:

Жания Джуринская
Жания Джуринская. Фото : instagram.com/djurinskaya

Казахстанская актриса Жания Джуринская, звезда фильма "Розыгрыш по-казахски", рассказала фанатам в соцсети, что прибегла к помощи пластических хирургов, передает NUR.KZ.

Мама двоих малышей сделала признание в Instagram.

"Да, я сделала маммопластику, липофилинг ягодиц и подтянула живот", - рассказала она и показала видео, снятое перед операцией и после нее.

Она добавила, что ей еще целый месяц нужно ходить в специальном белье, однако результат ее радует уже сейчас.

Пользователи соцсети пожелали Жание скорейшего восстановления, а кто-то решил, что это шуточный ролик ко Дню смеха.

"У вас фигура и "до" была красивой", "Красотка", "Почему этот ролик 1 апреля?", "Женщины думают, что если увеличат грудь, то их жизнь круто изменится, но это не так", "Ты в оригинале была лучше", "С 1 апреля! Получилось очень убедительно", "Нет, она реально сделала операцию", "Ого, сразу 3 операции", "Аллах и так сделал тебя красивой", - по-разному отреагировали в Сети.

В сторис Жания предупредила своих подписчиц, что ни одна пластическая операция не решит проблем с внутренним негативом.

"Я хочу, чтобы вы были реалистами и трезво смотрели на этот мир... Вы должны понимать, что хоть все в себе переделай, внутреннее состояние неудовлетворенности может остаться. Поэтому, в первую очередь, ментальное здоровье, а потом - идти за эстетикой", - заявила она.

Мы также писали, что Жания Джуринская показала теплые фотографии с мужем и детьми.

Сторис Жании Джуринской
Сторис Жании Джуринской. Скрин: instagram.com/djurinskaya

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2232177-zhaniya-dzhurinskaya-priznalas-chto-sdelala-plastiku/