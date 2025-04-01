Жания Джуринская призналась, что сделала пластику

Казахстанская актриса Жания Джуринская, звезда фильма "Розыгрыш по-казахски", рассказала фанатам в соцсети, что прибегла к помощи пластических хирургов, передает NUR.KZ.

Мама двоих малышей сделала признание в Instagram.

"Да, я сделала маммопластику, липофилинг ягодиц и подтянула живот", - рассказала она и показала видео, снятое перед операцией и после нее.

Она добавила, что ей еще целый месяц нужно ходить в специальном белье, однако результат ее радует уже сейчас.

Пользователи соцсети пожелали Жание скорейшего восстановления, а кто-то решил, что это шуточный ролик ко Дню смеха.

"У вас фигура и "до" была красивой", "Красотка", "Почему этот ролик 1 апреля?", "Женщины думают, что если увеличат грудь, то их жизнь круто изменится, но это не так", "Ты в оригинале была лучше", "С 1 апреля! Получилось очень убедительно", "Нет, она реально сделала операцию", "Ого, сразу 3 операции", "Аллах и так сделал тебя красивой", - по-разному отреагировали в Сети.

В сторис Жания предупредила своих подписчиц, что ни одна пластическая операция не решит проблем с внутренним негативом.

"Я хочу, чтобы вы были реалистами и трезво смотрели на этот мир... Вы должны понимать, что хоть все в себе переделай, внутреннее состояние неудовлетворенности может остаться. Поэтому, в первую очередь, ментальное здоровье, а потом - идти за эстетикой", - заявила она.

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Сторис Жании Джуринской. Скрин: instagram.com/djurinskaya