Блогер-миллионник Мерей Абилова умилила фотосессией с шестимесячной дочерью
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Казахстанский блогер-миллионник Мерей Абилова устроила трогательную фотосессию с полугодовалой дочерью. Снимки очаровали пользователей соцсети, передает NUR.KZ.
Напомним, в сентябре прошлого года блогер Мерей Абилова и футболист Димаш Кашкен стали родителями. Чуть позже Мерей показала кадры выписки из роддома.
Девочке исполнилось 6 месяцев. Инстадива устроила очаровательную фотосессию с малышкой.
"Доче 6 месяцев! На память сделали вот такую фотосессию. Как вам?" - гласит подпись к фото.
На фото молодая мама и малышка в черных платьях. Рядом белый именинный тортик и черный воздушный шар в виде цифры 6.
"Фигура после замужества еще лучше", "Если бы на фото был папа, было бы еще лучше", "Так сладко", "Жаным", - отреагировали в Сети.
Несколько месяцев назад блогер Мерей Абилова уже показывала теплые фото с крохотной дочерью.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2225745-bloger-millionnik-merey-abilova-umilila-fotosessiey-s-shestimesyachnoy-docheryu/