Блогер Мерей Абилова и футболист Димаш Кашкен стали родителями (фото)
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Казахстанский блогер-миллионник Мерей Абилова и ее супруг, футболист Динмухаммед Кашкен, стали родителями. На свет появилась девочка, об этом сообщила сама Мерей, передает NUR.KZ.
Напомним, в июне блогер-миллионник Мерей Абилова и футболист Димаш Кашкен провели гендер-пати. Тогда стало известно, что у них родится дочь.
Абилова разместила первое фото с дочерью в блоге, снятое в роддоме.
"Добро пожаловать, доченька. 05.09.24", - написала Мерей.
В сторис же блогер поделилась эмоциями.
"Теперь я мама, слава Богу", - добавила она.
"Поздравляем с рождением дочери", "Счастья малышке", "Здоровья тебе и малышке", "Скорейшего восстановления", "Классно! Когда же я рожу", "Блогеры только родят и уже красивые", - отреагировали в соцсети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2159734-bloger-merey-abilova-i-futbolist-dimash-kashken-stali-roditelyami-foto/