Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Блогер Мерей Абилова и футболист Димаш Кашкен стали родителями (фото)

Опубликовано:

Димаш Кашкен и Мерей Абилова
Димаш Кашкен и Мерей Абилова. Фото: instagram.com/abilovva_m

Казахстанский блогер-миллионник Мерей Абилова и ее супруг, футболист Динмухаммед Кашкен, стали родителями. На свет появилась девочка, об этом сообщила сама Мерей, передает NUR.KZ.

Напомним, в июне блогер-миллионник Мерей Абилова и футболист Димаш Кашкен провели гендер-пати. Тогда стало известно, что у них родится дочь.

Абилова разместила первое фото с дочерью в блоге, снятое в роддоме.

"Добро пожаловать, доченька. 05.09.24", - написала Мерей.

В сторис же блогер поделилась эмоциями.

"Теперь я мама, слава Богу", - добавила она.

"Поздравляем с рождением дочери", "Счастья малышке", "Здоровья тебе и малышке", "Скорейшего восстановления", "Классно! Когда же я рожу", "Блогеры только родят и уже красивые", - отреагировали в соцсети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2159734-bloger-merey-abilova-i-futbolist-dimash-kashken-stali-roditelyami-foto/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie