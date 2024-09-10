Блогер Мерей Абилова и футболист Димаш Кашкен стали родителями (фото)

Казахстанский блогер-миллионник Мерей Абилова и ее супруг, футболист Динмухаммед Кашкен, стали родителями. На свет появилась девочка, об этом сообщила сама Мерей, передает NUR.KZ.

Напомним, в июне блогер-миллионник Мерей Абилова и футболист Димаш Кашкен провели гендер-пати. Тогда стало известно, что у них родится дочь.

Абилова разместила первое фото с дочерью в блоге, снятое в роддоме.

"Добро пожаловать, доченька. 05.09.24", - написала Мерей.

В сторис же блогер поделилась эмоциями.

"Теперь я мама, слава Богу", - добавила она.

"Поздравляем с рождением дочери", "Счастья малышке", "Здоровья тебе и малышке", "Скорейшего восстановления", "Классно! Когда же я рожу", "Блогеры только родят и уже красивые", - отреагировали в соцсети.