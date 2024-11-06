"Красивая мама": блогер Мерей Абилова показала теплые фото с двухмесячной дочерью

Отечественный блогер-миллионник Мерей Абилова, не так давно ставшая мамой, показала кадры с маленькой дочерью и умилила своих подписчиков. Девочке исполнилось 2 месяца, передает NUR.KZ.

В сентябре блогер Мерей Абилова и футболист Димаш Кашкен стали родителями. На свет появилась девочка. Чуть позже Мерей показала кадры выписки из роддома.

А теперь блогер поделилась фото маленькой дочери в своем блоге к важной для их семьи дате.

"Маленькое сердечко, сделавшее меня самой счастливой на Земле. Мариям 2 месяца", - написала она.

"Ей так идет быть мамой", "Какие вы красивые, нежные. Поздравляем!", "Очень красивая, нежная, женственная, счастливая, поздравляю", "Уже 2 месяца? Как быстро", "Прелесть", "Красивая мама", - восхитились теплыми фото в Сети.