"Красивая мама": блогер Мерей Абилова показала теплые фото с двухмесячной дочерью
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Отечественный блогер-миллионник Мерей Абилова, не так давно ставшая мамой, показала кадры с маленькой дочерью и умилила своих подписчиков. Девочке исполнилось 2 месяца, передает NUR.KZ.
В сентябре блогер Мерей Абилова и футболист Димаш Кашкен стали родителями. На свет появилась девочка. Чуть позже Мерей показала кадры выписки из роддома.
А теперь блогер поделилась фото маленькой дочери в своем блоге к важной для их семьи дате.
"Маленькое сердечко, сделавшее меня самой счастливой на Земле. Мариям 2 месяца", - написала она.
"Ей так идет быть мамой", "Какие вы красивые, нежные. Поздравляем!", "Очень красивая, нежная, женственная, счастливая, поздравляю", "Уже 2 месяца? Как быстро", "Прелесть", "Красивая мама", - восхитились теплыми фото в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2184000-krasivaya-mama-bloger-merey-abilova-pokazala-teplye-foto-s-dvuhmesyachnoy-docheryu/