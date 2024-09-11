Впервые ставшая мамой Мерей Абилова показала кадры выписки из роддома (видео)

Отечественный блогер-миллионник Мерей Абилова, впервые ставшая мамой, показала кадры с выписки из роддома - футболист Динмухаммед Кашкен привез жену и новорожденную дочь домой, передает NUR.KZ.

Накануне мы сообщили, что блогер Мерей Абилова и футболист Димаш Кашкен впервые стали родителями. Инстадива рассказала, что они назвали дочь Мариям.

Блогер показала, как прошла их с дочерью выписка из роддома, а также трогательные кадры до выписки - когда новоиспеченный отец Димаш Кашкен заботился о жене и дочери в палате роддома.

Море цветов и воздушные шары - маленькую Мариям и ее маму глава семейства привез домой. Там новорожденную уже ждала комната, украшенная розовыми и золотистыми воздушными шарами.

"Девочки, желаю всем такого заботливого мужа", "Путь и у нас будут такие любящие мужья", "Я хочу себе такого счастья", "Красивая семья", - прокомментировали в соцсети.