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Впервые ставшая мамой Мерей Абилова показала кадры выписки из роддома (видео)

Опубликовано:

Динмухамед Кашкен и Мерей Абилова
Динмухамед Кашкен и Мерей Абилова. Фото: instagram.com/dimash_kashken

Отечественный блогер-миллионник Мерей Абилова, впервые ставшая мамой, показала кадры с выписки из роддома - футболист Динмухаммед Кашкен привез жену и новорожденную дочь домой, передает NUR.KZ.

Накануне мы сообщили, что блогер Мерей Абилова и футболист Димаш Кашкен впервые стали родителями. Инстадива рассказала, что они назвали дочь Мариям.

Блогер показала, как прошла их с дочерью выписка из роддома, а также трогательные кадры до выписки - когда новоиспеченный отец Димаш Кашкен заботился о жене и дочери в палате роддома.

Море цветов и воздушные шары - маленькую Мариям и ее маму глава семейства привез домой. Там новорожденную уже ждала комната, украшенная розовыми и золотистыми воздушными шарами.

"Девочки, желаю всем такого заботливого мужа", "Путь и у нас будут такие любящие мужья", "Я хочу себе такого счастья", "Красивая семья", - прокомментировали в соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2160252-vpervye-stavshaya-mamoy-merey-abilova-pokazala-kadry-vypiski-iz-roddoma-video/

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