"Нет слов": экс-супруга рэпера Моргенштерна появилась на новых фото в нижнем белье

Экс-супруга российского рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина появилась в майке и трусах. Новую фотосессию девушка представила на суд фанатов в Instagram, передает NUR.KZ.

Немногим ранее экс-супруга Моргенштерна снялась без бюстгальтера в откровенной фотосессии. Она сумела взбудоражить читательскую аудиторию и в этот раз.

Белая майка, черные трусы, распущенные волосы, минимум макияжа, дерзкий и пронзительный взгляд - фотосессия Дилары Зинатуллиной произвела впечатление на ее подписчиков. Одни восхитились ею, другие осудили за такой образ.

"Охваты падали", "Так выглядит мой идеал красоты", "Ошалеть, красивая", "Прекрасна, как всегда. С любовью из Алматы", "Милаха такая", "Ну это шикарно", "Такая нежная", "Идеальная", "Нового парня ищет?", "Нет слов", - гласят комментарии в соцсети.

Мы также писали, что рассказавший о депрессии Моргенштерн извинился перед экс-супругой, но не получил прощения.