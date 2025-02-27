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"Нет слов": экс-супруга рэпера Моргенштерна появилась на новых фото в нижнем белье

Опубликовано:

Дилара Зинатуллина
Дилара Зинатуллина. Фото: instagram.com/influesii

Экс-супруга российского рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина появилась в майке и трусах. Новую фотосессию девушка представила на суд фанатов в Instagram, передает NUR.KZ.

Немногим ранее экс-супруга Моргенштерна снялась без бюстгальтера в откровенной фотосессии. Она сумела взбудоражить читательскую аудиторию и в этот раз.

Белая майка, черные трусы, распущенные волосы, минимум макияжа, дерзкий и пронзительный взгляд - фотосессия Дилары Зинатуллиной произвела впечатление на ее подписчиков. Одни восхитились ею, другие осудили за такой образ.

"Охваты падали", "Так выглядит мой идеал красоты", "Ошалеть, красивая", "Прекрасна, как всегда. С любовью из Алматы", "Милаха такая", "Ну это шикарно", "Такая нежная", "Идеальная", "Нового парня ищет?", "Нет слов", - гласят комментарии в соцсети.

Мы также писали, что рассказавший о депрессии Моргенштерн извинился перед экс-супругой, но не получил прощения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2224212-net-slov-eks-supruga-repera-morgenshterna-poyavilas-na-novyh-foto-v-nizhnem-bele/