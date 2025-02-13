"Вы вообще рожали?!": трижды мать Айсауле Бакытбек похвасталась стройной фигурой

Казахстанский блогер и интервьюер Айсауле Бакытбек, мать троих детей, рассказала своим подписчикам в Instagram, как быстро пришла в форму после родов, передает NUR.KZ.

Дочь продюсера и актрисы Баян Алагузовой ответила на вопрос, как держит себя в форме.

"Никак. После родов даю себе время восстановиться и не парюсь о питании и лишнем весе", - заявила она.

Сторис Айсауле Бакытбек. Скрин: instagram.com/aissaulebakytbek

На днях мать троих дочерей похвасталась стройной фигурой в Telegram-канале. Изумленные подписчики оставили свои комментарии.

"Наша ответка Самойловой", "Всем девушкам желаю выглядеть также великолепно, как Айсауле после третьих родов", "Вы точно сами рожали?", "Даже растяжек нет", "Какое прекрасное женское тело", "Айсауле, вы вообще рожали? Сплошное восхищение", "Это магия? Шикарно выглядите", - отметили они.

Ранее старшая дочь Баян Алагузовой рассказала о своей семье.