Назым Абильдина похвасталась фигурой на пляже Таиланда

Казахстанская исполнительница Назым Абильдина улетела на отдых в Таиланд - опубликованные в Instagram фотографии с пляжа Пхукета очаровали ее поклонников, передает NUR.KZ.

Абильдина выбрала стильный пляжный образ для отдыха на острове Пхукет. Поверх черного бикини с камнями она надела синюю сетчатую двойку. В качестве акцентов - солнцезащитные очки с темной оправой и золотые украшения, добавляющие изысканности.

"Морская девочка", - подписала публикацию Назым.

Снимки привели поклонников казахстанской артистки в восторг.

"Огонь", "Ух, женщина, что Вы творите?", "Да, все фотки классные прям", "Вау", "Очень красиво", - написали они в комментариях под постом.

Недавно мы писали, что Назым Абильдина покорила фанатов нежным образом. Также певица появлялась в наряде из латекса.