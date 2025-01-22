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Назым Абильдина похвасталась фигурой на пляже Таиланда

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Назым Абильдина
Назым Абильдина. Фото: instagram.com/nazym_abildina

Казахстанская исполнительница Назым Абильдина улетела на отдых в Таиланд - опубликованные в Instagram фотографии с пляжа Пхукета очаровали ее поклонников, передает NUR.KZ.

Абильдина выбрала стильный пляжный образ для отдыха на острове Пхукет. Поверх черного бикини с камнями она надела синюю сетчатую двойку. В качестве акцентов - солнцезащитные очки с темной оправой и золотые украшения, добавляющие изысканности.

"Морская девочка", - подписала публикацию Назым.

Снимки привели поклонников казахстанской артистки в восторг.

"Огонь", "Ух, женщина, что Вы творите?", "Да, все фотки классные прям", "Вау", "Очень красиво", - написали они в комментариях под постом.

Недавно мы писали, что Назым Абильдина покорила фанатов нежным образом. Также певица появлялась в наряде из латекса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2213991-nazym-abildina-pohvastalas-figuroy-na-plyazhe-tailanda/

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