Назым Абильдина похвасталась фигурой на пляже Таиланда
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Казахстанская исполнительница Назым Абильдина улетела на отдых в Таиланд - опубликованные в Instagram фотографии с пляжа Пхукета очаровали ее поклонников, передает NUR.KZ.
Абильдина выбрала стильный пляжный образ для отдыха на острове Пхукет. Поверх черного бикини с камнями она надела синюю сетчатую двойку. В качестве акцентов - солнцезащитные очки с темной оправой и золотые украшения, добавляющие изысканности.
"Морская девочка", - подписала публикацию Назым.
Снимки привели поклонников казахстанской артистки в восторг.
"Огонь", "Ух, женщина, что Вы творите?", "Да, все фотки классные прям", "Вау", "Очень красиво", - написали они в комментариях под постом.
Недавно мы писали, что Назым Абильдина покорила фанатов нежным образом. Также певица появлялась в наряде из латекса.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2213991-nazym-abildina-pohvastalas-figuroy-na-plyazhe-tailanda/