"Волшебно": Назым Абильдина в нежном образе влюбила в себя фанатов

Казахстанская актриса, певица и телеведущая Назым Абильдина разместила в своем Instagram новые фотографии, на которых запечатлелась в нежном образе, передает NUR.KZ.

Назым появилась в нежном образе, для которого примерила красивое платье. Наряд перкрасно подчеркнул ее стройную фигуру. Волосы актрисы собраны в низкий пучок, а выпущенные вдоль лица волнистые пряди придают образу романтичности.

"Иногда чудеса — это просто хорошие люди с добрым сердцем", - написала Назым под фото.

"Ты как картинка, что бы ни надела, все идет", "Красивая такая, я влюблен в тебя", "Волшебно", "Я женщина, но ты и меня сумела очаровать", "Огненная девушка", - осыпали комплиментами Назым поклонники ее творчества.

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