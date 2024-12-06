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"Волшебно": Назым Абильдина в нежном образе влюбила в себя фанатов

Опубликовано:

Назым Абильдина
Назым Абильдина. Фото: instagram.com/nazym_abildina

Казахстанская актриса, певица и телеведущая Назым Абильдина разместила в своем Instagram новые фотографии, на которых запечатлелась в нежном образе, передает NUR.KZ.

Назым появилась в нежном образе, для которого примерила красивое платье. Наряд перкрасно подчеркнул ее стройную фигуру. Волосы актрисы собраны в низкий пучок, а выпущенные вдоль лица волнистые пряди придают образу романтичности.

"Иногда чудеса — это просто хорошие люди с добрым сердцем", - написала Назым под фото.

"Ты как картинка, что бы ни надела, все идет", "Красивая такая, я влюблен в тебя", "Волшебно", "Я женщина, но ты и меня сумела очаровать", "Огненная девушка", - осыпали комплиментами Назым поклонники ее творчества.

Мы также писали, что Абильдина появилась в дерзком наряде из латекса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2197278-volshebno-nazym-abildina-v-nezhnom-obraze-vlyubila-v-sebya-fanatov/

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