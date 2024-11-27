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"Мама дорогая, это огонь!": Назым Абильдина появилась в дерзком наряде из латекса

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Назым Абильдина
Назым Абильдина. Фото: instagram.com/nazym_abildina

Казахстанская актриса, певица и телеведущая Назым Абильдина покрасовалась в дерзком и стильном наряде. Результатом новой фотосессии артистка поделилась в Instagram, передает NUR.KZ.

"Эти губы и карие глаза", - отметила Назым под фото, которые выложила в своем блоге.

На фото Абильдина запечатлелась в ярко-бордовом наряде из латекса, который дополнила прозрачными перчатками в тон.

Волосы девушки распущены, а неброский макияж прекрасно подчеркнул ее красоту. Назым попозировала на камеру, улыбаясь и обжигая пронзительными взглядами.

Фолловеры не прошли мимо публикации и оценили новый образ в комментариях под фото.

"Ух ты!", "Мама дорогая, это просто огонь", "Какая ты", "Жгучая красотка", "Образ топ", "Грациозность", "Красотка", - отреагировали в Сети восхищенные поклонники.

Ранее Назым Абильдина попозировала в мини-платье с открытыми плечами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2193098-mama-dorogaya-eto-ogon-nazym-abildina-poyavilas-v-derzkom-naryade-iz-lateksa/

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