"Какой результат!": постройневшая Асель Аскар удивила фигурой "до" и "после" (видео)

Казахстанская блогерша, актриса и телеведущая Асель Аскар гордо продемонстрировала результат пятимесячной работы над своим телом - звезда заметно постройнела, передает NUR.KZ.

Работа над собой не прошла даром для инстадивы - она продемонстрировала свою подтянутую фигуру на новом видео в соцсети.

"Промежуточный результат. Пять месяцев работы, диеты и тренировок", - написала Асель, изрядно удивив подписчиков своего блога.

На самом деле, актриса регулярно публиковала фотографии и видео, рассказывая о своем прогрессе, однако многие отметили, что преобразования не были столь заметны, как сейчас.

"Вау, какой результат! Когда каждый день видишь, не замечаешь, оказывается. Рада за вас", "Увидела Вас, тоже взяла себя в руки. Занимаюсь третий месяц дома, вижу результат", "Аж перехотелось есть хлеб с маслом", "Упорство и огромная сила воли! Умничка", - написали восхищенные поклонники в комментариях под публикацией.