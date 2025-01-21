"Я остаюсь": улетевшая в Камбоджу Асель Аскар покорила ярким летним аутфитом

Казахстанская актриса Асель Аскар, звезда фильма "Розыгрыш по-казахски", показала новые фотографии из Камбоджи, куда улетела на съемки фильма, передает NUR.KZ.

Чуть больше недели назад Асель Аскар отправилась в Камбоджу для съемок нового фильма. Актриса разместила новые фотографии.

"Короче, мне здесь нравится, я остаюсь. Зацените мой образ", - отметила она под снимками.

На них Асель можно увидеть в ярком летнем костюме. К нему она добавила солнцезащитные очки в зеленой оправе, повязку в тон к наряду и оригинальную обувь. Из аксессуаров Аскар также выбрала брендовую маленькую сумочку.

"Переменчивое настроение. Ну, а с другой стороны, вам очень идет Камбоджа", "И образ, и локации, и вы, и фигура, и официант - все огонь", "Женщина горячая", "Актриса из Голливуда", - пишут комментаторы.