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"Чтобы все женщины так выглядели в 51": фото Баян Алагузовой в купальнике обсудили в Сети

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Баян Алагузова
Баян Алагузова. Фото: instagram.com/bayanmaxatkyzy

Казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова удивила поклонников яркими фотографиями с пляжа - 51-летняя звезда похвасталась фигурой в купальнике, передает NUR.KZ.

На пляже Пхукета Баян, судя по всему, отлично провела время. Звезда была в сплошном черном купальнике - солнце и море вдохновили ее на несколько кадров в игривых позах.

"Иногда хочется побыть инсталялькой", - написала Алагузова в соцсети.

По традиции уятмены не могли обойти стороной снимки в купальнике.

"Красиво, но не по возрасту, не подходит нашему менталитету. Не стоит сравнивать себя с молодыми", "Это же уят, надо думать, прежде чем публиковать", - написали они в комментариях.

Однако абсолютное большинство поклонников выразили свое восхищение артисткой.

"Горяча", "Чтобы все женщины так выглядели в 51", "За этой красотой стоит ежедневный труд над собой! Браво", "Пример для подражания многим девушкам", - гласят комментарии.

Буквально на днях Баян Алагузова отметила 51-й день рождения. Звезду публично поздравила ее дочь Айсауле Бакытбек, а также коллеги по цеху.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2210892-chtoby-vse-zhenshchiny-tak-vyglyadeli-v-51-foto-bayan-alaguzovoy-v-kupalnike-obsudili-v-seti/

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