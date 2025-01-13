"Чтобы все женщины так выглядели в 51": фото Баян Алагузовой в купальнике обсудили в Сети
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Казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова удивила поклонников яркими фотографиями с пляжа - 51-летняя звезда похвасталась фигурой в купальнике, передает NUR.KZ.
На пляже Пхукета Баян, судя по всему, отлично провела время. Звезда была в сплошном черном купальнике - солнце и море вдохновили ее на несколько кадров в игривых позах.
"Иногда хочется побыть инсталялькой", - написала Алагузова в соцсети.
По традиции уятмены не могли обойти стороной снимки в купальнике.
"Красиво, но не по возрасту, не подходит нашему менталитету. Не стоит сравнивать себя с молодыми", "Это же уят, надо думать, прежде чем публиковать", - написали они в комментариях.
Однако абсолютное большинство поклонников выразили свое восхищение артисткой.
"Горяча", "Чтобы все женщины так выглядели в 51", "За этой красотой стоит ежедневный труд над собой! Браво", "Пример для подражания многим девушкам", - гласят комментарии.
Буквально на днях Баян Алагузова отметила 51-й день рождения. Звезду публично поздравила ее дочь Айсауле Бакытбек, а также коллеги по цеху.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2210892-chtoby-vse-zhenshchiny-tak-vyglyadeli-v-51-foto-bayan-alaguzovoy-v-kupalnike-obsudili-v-seti/