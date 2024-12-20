"Казахская Мадонна": 60-летняя Макпал Жунусова покорила сценическим образом

Народная артистка Казахстана, певица Макпал Жунусова показала новые фотографии в Instagram-аккаунте. Фанаты восхитились тем, как прекрасно выглядит 60-летняя артистка, передает NUR.KZ.

На фото Макпал Жунусова запечатлена в черном концертном платье с красивой отделкой в зоне декольте. На одном из снимков артистка появляется в норковой шубке, а на последнем фото - стоит на сцене с букетом цветов в руках. Фанаты восхитились ею и написали об этом в комментариях.

"Нет слов", "Красивая, особенно ваши волосы такие красивые", "Вы и сами, ваше платье просто прекрасны", "Вы классная", "Красавица наша", "Что бы вы ни надели, вам все идет", "Какой образ, как бы не сглазить", "Казахская Мадонна", - отреагировали в Сети.

Напомним, Макпал Жунусова призналась, почему рассказала дочери правду о ее рождении. Мы также писали, что теплая встреча Макпал Жунусовой и Кайрата Нуртаса попала на видео.