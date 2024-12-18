"Будь здоров, дорогой": теплая встреча Макпал Жунусовой и Кайрата Нуртаса попала на видео

Казахстанские артисты Макпал Жунусова и Кайрат Нуртас обменялись теплыми словами во время случайной встречи. 60-летняя певица опубликовала видео с коллегой по цеху в соцсети, передает NUR.KZ.

Случайная встреча Нуртаса и Жунусовой в аэропорту выдалась эмоциональной. Макпал призналась, что была очень рада встретить Кайрата. Исполнитель, в свою очередь, признался, что очень соскучился по ней.

"Будь здоров, дорогой", - сказала Жунусова, поцеловав Нуртаса в щеку.

После этого артистка передала всем поклонникам большой привет от них двоих.

"Счастливого пути, Макпал ханым. Кайрату тоже привет", "Желаю вам здоровья", "Надо было вам двоим спеть что-нибудь", "Мягкой посадки, любимые артисты", - написали фанаты в комментариях под видео.

С именами Кайрата Нуртаса и Макпал Жунусовой в этом году было связано несколько скандалов - подробнее об этом читайте здесь.