"Какая нежность": улетевшая в Дубай Гульназ Жоланова показалась в платье с открытой спиной
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Казахстанская актриса Гульназ Жоланова, звезда фильма "Бизнес по-казахски", похвасталась фанатам в Instagram стройной фигурой в платье с открытой спиной, передает NUR.KZ.
Ранее Гульназ уже говорила, что с семьей собирается в Дубай. Новые фото она разместила в соцсети, уже будучи там.
"Маленькая Греция среди небоскребов Дубая — вкус, атмосфера и мечты об Эгейском море", - отметила она.
На фото Гульназ попозировала в шикарном платье с открытой спиной. Для вечернего образа актриса выбрала ярко-красную помаду, а волосы высоко заколола, оставив романические прядки у лица.
"Восхищаюсь вами", "Очень красивая", "Какая красота, нежность", "Дубай ей к лицу", "Шикарная", "Можно узнать, откуда платье?" - сопроводили комментариями публикацию актрисы пользователи Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2195199-kakaya-nezhnost-uletevshaya-v-dubay-gulnaz-zholanova-pokazalas-v-plate-s-otkrytoy-spinoy/