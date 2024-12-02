Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Какая нежность": улетевшая в Дубай Гульназ Жоланова показалась в платье с открытой спиной

Опубликовано:

Гульназ Жоланова
Гульназ Жоланова. Фото: instagram.com/zholanova_gulnaz

Казахстанская актриса Гульназ Жоланова, звезда фильма "Бизнес по-казахски", похвасталась фанатам в Instagram стройной фигурой в платье с открытой спиной, передает NUR.KZ.

Ранее Гульназ уже говорила, что с семьей собирается в Дубай. Новые фото она разместила в соцсети, уже будучи там.

"Маленькая Греция среди небоскребов Дубая — вкус, атмосфера и мечты об Эгейском море", - отметила она.

На фото Гульназ попозировала в шикарном платье с открытой спиной. Для вечернего образа актриса выбрала ярко-красную помаду, а волосы высоко заколола, оставив романические прядки у лица.

"Восхищаюсь вами", "Очень красивая", "Какая красота, нежность", "Дубай ей к лицу", "Шикарная", "Можно узнать, откуда платье?" - сопроводили комментариями публикацию актрисы пользователи Сети.

Мы также писали, что Гульназ Жоланова появилась в строгом костюме с галстуком.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2195199-kakaya-nezhnost-uletevshaya-v-dubay-gulnaz-zholanova-pokazalas-v-plate-s-otkrytoy-spinoy/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie