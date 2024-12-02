"Какая нежность": улетевшая в Дубай Гульназ Жоланова показалась в платье с открытой спиной

Казахстанская актриса Гульназ Жоланова, звезда фильма "Бизнес по-казахски", похвасталась фанатам в Instagram стройной фигурой в платье с открытой спиной, передает NUR.KZ.

Ранее Гульназ уже говорила, что с семьей собирается в Дубай. Новые фото она разместила в соцсети, уже будучи там.

"Маленькая Греция среди небоскребов Дубая — вкус, атмосфера и мечты об Эгейском море", - отметила она.

На фото Гульназ попозировала в шикарном платье с открытой спиной. Для вечернего образа актриса выбрала ярко-красную помаду, а волосы высоко заколола, оставив романические прядки у лица.

"Восхищаюсь вами", "Очень красивая", "Какая красота, нежность", "Дубай ей к лицу", "Шикарная", "Можно узнать, откуда платье?" - сопроводили комментариями публикацию актрисы пользователи Сети.

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