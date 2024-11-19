Костюм, галстук и очки: Гульназ Жоланова примерила строгий образ для новой фотосессии
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Казахстанская актриса Гульназ Жоланова, звезда фильма "Бизнес по-казахски", показала фанатам в Instagram новую фотосессию - она появилась в строгом костюме с галстуком, передает NUR.KZ.
Для новой фотосессии Гульназ Жоланова выбрала строгий образ - она запечатлелась в черном брючном костюме, белой рубашке, галстуке и очках, а "разбавили" строгость туфли на шпильке и волнистые прядки вдоль лица.
Стильный аутфит актрисы оценили фанаты и ее коллеги в комментариях под фото.
"Как всегда, огонь", "Сияй, как бабочка", "Вы такая классная", "Линетт Скаво", - отметили в соцсети, щедро снабдив публикацию молодой мамочки "огонечками".
Ранее Гульназ Жоланова рассказала о предстоящей семейной поездке. Она не стала скрывать, что вместе с домочадцами улетает в Дубай.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2189400-kostyum-galstuk-i-ochki-gulnaz-zholanova-primerila-strogiy-obraz-dlya-novoy-fotosessii/