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Гульназ Жоланова рассказала о предстоящей семейной поездке

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Гульназ Жоланова
Гульназ Жоланова. Фото: instagram.com/zholanova_gulnaz

Казахстанская актриса Гульназ Жоланова, звезда фильма "Бизнес по-казахски", ответила на ряд вопросов своих фанатов в Instagram и рассказала о предстоящей семейной поездке, передает NUR.KZ.

Отметим, что Гульназ Жоланова сейчас наслаждается материнством. Недавно она отметила первый день рождения сына. И, видимо, пока не спешит возвращаться к работе.

"Когда мы сможем увидеть на на больших экранах", - спросили Гульназ фанаты.

"Полагаю, что не в этом и не в следующем году. Хотя, кто знает", - ответила актриса.

Гульназ не стала скрывать, что улетает в Дубай.

"Летим в Дубай или возвращаемся туда. Весной у нас был небольшой опыт - мы пожили там месяц. А в этот раз все куда серьезнее", - заявила она.

Звезда фильма "Аким" также рассказала, что у ее малыша нет няни и никогда не было.

"Мне помогают наши мамы во всем, а еще моя племянница", - заключила она.

Сторис Гульназ Жолановой
Сторис Гульназ Жолановой. Скрин: instagram.com/zholanova_gulnaz

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2178332-gulnaz-zholanova-rasskazala-o-predstoyashchey-semeynoy-poezdke/

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