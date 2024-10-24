Гульназ Жоланова рассказала о предстоящей семейной поездке

Казахстанская актриса Гульназ Жоланова, звезда фильма "Бизнес по-казахски", ответила на ряд вопросов своих фанатов в Instagram и рассказала о предстоящей семейной поездке, передает NUR.KZ.

Отметим, что Гульназ Жоланова сейчас наслаждается материнством. Недавно она отметила первый день рождения сына. И, видимо, пока не спешит возвращаться к работе.

"Когда мы сможем увидеть на на больших экранах", - спросили Гульназ фанаты.

"Полагаю, что не в этом и не в следующем году. Хотя, кто знает", - ответила актриса.

Гульназ не стала скрывать, что улетает в Дубай.

"Летим в Дубай или возвращаемся туда. Весной у нас был небольшой опыт - мы пожили там месяц. А в этот раз все куда серьезнее", - заявила она.

Звезда фильма "Аким" также рассказала, что у ее малыша нет няни и никогда не было.

"Мне помогают наши мамы во всем, а еще моя племянница", - заключила она.

Сторис Гульназ Жолановой. Скрин: instagram.com/zholanova_gulnaz