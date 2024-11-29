Ерке Есмахан тронула детская пародия на нее и RaiM (видео)

Казахстанская певица Ерке Есмахан опубликовала в Instagram-сторис видео, на котором дети в точности спародировали ее недавнее выступление с супругом RaiM на его концерте в Алматы, передает NUR.KZ.

Детский утренник прошел с участием маленьких Ерке и Райыма - позади мальчика и девочки была фотография настоящих артистов, снятая во время недавнего концерта RaiM в Алматы. К удивлению всех, в том числе и самой Есмахан, малыши были их точной копией - каждая деталь в образах была максимально точной.

Они исполнили новую песню знаменитой пары "Shynyndy aitshy".

"Я видела множество видео, но это было, пожалуй, самым милым. Стразы на спортивном костюме мальчика, прическа и образ девочки, а также зонтик - просто отлично.

Маленькие птенчики, пусть Всевышний подарит вам счастье. Обняла", - подписала ролик Ерке.

Концерт RaiM в Алматы прошел при полном аншлаге - Ерке Есмахан делилась впечатлениями в соцсети.