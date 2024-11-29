Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Ерке Есмахан тронула детская пародия на нее и RaiM (видео)

Опубликовано:

Ерке Есмахан и RaiM
Ерке Есмахан и RaiM. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан опубликовала в Instagram-сторис видео, на котором дети в точности спародировали ее недавнее выступление с супругом RaiM на его концерте в Алматы, передает NUR.KZ.

Детский утренник прошел с участием маленьких Ерке и Райыма - позади мальчика и девочки была фотография настоящих артистов, снятая во время недавнего концерта RaiM в Алматы. К удивлению всех, в том числе и самой Есмахан, малыши были их точной копией - каждая деталь в образах была максимально точной.

Они исполнили новую песню знаменитой пары "Shynyndy aitshy".

"Я видела множество видео, но это было, пожалуй, самым милым. Стразы на спортивном костюме мальчика, прическа и образ девочки, а также зонтик - просто отлично.

Маленькие птенчики, пусть Всевышний подарит вам счастье. Обняла", - подписала ролик Ерке.

Концерт RaiM в Алматы прошел при полном аншлаге - Ерке Есмахан делилась впечатлениями в соцсети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2194313-erke-esmahan-tronula-detskaya-parodiya-na-nee-i-raim-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie