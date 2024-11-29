Ерке Есмахан тронула детская пародия на нее и RaiM (видео)
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Казахстанская певица Ерке Есмахан опубликовала в Instagram-сторис видео, на котором дети в точности спародировали ее недавнее выступление с супругом RaiM на его концерте в Алматы, передает NUR.KZ.
Детский утренник прошел с участием маленьких Ерке и Райыма - позади мальчика и девочки была фотография настоящих артистов, снятая во время недавнего концерта RaiM в Алматы. К удивлению всех, в том числе и самой Есмахан, малыши были их точной копией - каждая деталь в образах была максимально точной.
Они исполнили новую песню знаменитой пары "Shynyndy aitshy".
"Я видела множество видео, но это было, пожалуй, самым милым. Стразы на спортивном костюме мальчика, прическа и образ девочки, а также зонтик - просто отлично.
Маленькие птенчики, пусть Всевышний подарит вам счастье. Обняла", - подписала ролик Ерке.
Концерт RaiM в Алматы прошел при полном аншлаге - Ерке Есмахан делилась впечатлениями в соцсети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2194313-erke-esmahan-tronula-detskaya-parodiya-na-nee-i-raim-video/