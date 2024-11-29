"Крестьяночка": отдыхающая во Вьетнаме Асель Аскар показалась в мини-платье с воланами

Казахстанская актриса, блогер и телеведущая Асель Аскар, отдыхающая сейчас на вьетнамском острове Фукуок, показала новый образ для дневной прогулки, передает NUR.KZ.

Асель, улетевшая во Вьетнам несколько дней назад, показала фигуру в нижнем белье и продемонстрировала свой наряд для прогулки на экзотическом острове - это мини-платье с воланами с цветочным принтом, темная панама, босоножки на низком каблучке и сумочка в тон.

"Как вам мой образ?" - спросила Асель.

"Красавица! А какой парфюм, подскажите", "Так классно похудели, супер", "Аселя, как вам идет отдых, образ само собою. Танцевать хочется", "Классное платье", "Асель, вам идет отдыхать", "Стильно, нежно", "Красивая. Такая стройненькая", "Вы можете быть такой разной. Сегодня вы просто крестьяночка", - высказались комментаторы.

Ранее Асель Аскар показалась в нижнем белье без лифа.