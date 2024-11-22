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"Безупречная фигура": Жулдыз Абдукаримова прошлась по подиуму в платье с высоким разрезом

Опубликовано:

Жулдыз Абдукаримова
Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Казахстанская актриса и жена Кайрата Нуртаса, звезда фильмов "Ажырасам" и "Когда ангелы спят", прошлась по подиуму на модном показе в платье с высоким разрезом, передает NUR.KZ.

На Жулдыз было золотистое платье с открытыми плечами и высоким разрезом от казахстанского бренда.

Звезда отечественного кино приняла участие в Неделе казахстанской моды. Актриса и мать четверых детей уверенно прошлась по подиуму, демонстрируя роскошный наряд и отличную фигуру.

Поклонники в соцсети остались в восторге от увиденного ролика.

"Какая грациозная! Вообще, она очень красивая", "Вы еще раз доказали, что женщина, родившая четверых детей, тоже может выглядеть как юная девушка. Браво, красавица с лебединой шеей", "Кто скажет, что она мать четверых детей? У нее безупречная фигура", "Красотка, невероятная женщина", - написали ей в Сети.

Напомним, пост Жулдыз Абдукаримовой про младшего сына вызвал вопросы про Кайрата Нуртаса. Позже Кайрат показал, как провел время с детьми.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2191157-bezuprechnaya-figura-zhuldyz-abdukarimova-proshlas-po-podiumu-v-plate-s-vysokim-razrezom/

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