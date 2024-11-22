"Безупречная фигура": Жулдыз Абдукаримова прошлась по подиуму в платье с высоким разрезом
Опубликовано:
Казахстанская актриса и жена Кайрата Нуртаса, звезда фильмов "Ажырасам" и "Когда ангелы спят", прошлась по подиуму на модном показе в платье с высоким разрезом, передает NUR.KZ.
На Жулдыз было золотистое платье с открытыми плечами и высоким разрезом от казахстанского бренда.
Звезда отечественного кино приняла участие в Неделе казахстанской моды. Актриса и мать четверых детей уверенно прошлась по подиуму, демонстрируя роскошный наряд и отличную фигуру.
Поклонники в соцсети остались в восторге от увиденного ролика.
"Какая грациозная! Вообще, она очень красивая", "Вы еще раз доказали, что женщина, родившая четверых детей, тоже может выглядеть как юная девушка. Браво, красавица с лебединой шеей", "Кто скажет, что она мать четверых детей? У нее безупречная фигура", "Красотка, невероятная женщина", - написали ей в Сети.
Напомним, пост Жулдыз Абдукаримовой про младшего сына вызвал вопросы про Кайрата Нуртаса. Позже Кайрат показал, как провел время с детьми.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2191157-bezuprechnaya-figura-zhuldyz-abdukarimova-proshlas-po-podiumu-v-plate-s-vysokim-razrezom/