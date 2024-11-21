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Эзотерика

"Обворожительная улыбка": Жулдыз Омиргали в роскошном платье собрала комплименты в Сети

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Жулдыз Омиргали
Жулдыз Омиргалию. Фото: instagram.com/zhuldyzomirgali_official

Казахстанская актриса, телеведущая и бывшая участница группы "КешYOU" Жулдыз Омиргали попозировала в роскошном платье и вызвала восторг в Сети, передает NUR.KZ.

Голубое атласное платье, украшенное пайетками, очаровательная улыбка Жулдыз, длинные серьги, которые дополнили образ, минимальный макияж - образ Омиргали был принят с восторгом ее поклонниками в соцсети.

Они оставили свои комментарии, где были щедры на комплименты.

"Жулдыз и Акбота самые красивые", "Очень красивая мамочка", "Очаровательная", "Обворожительная улыбка", "Золотая", "Ну что за красотка, скажете вы", - гласят отзывы.

Напомним, в октябре Айкын и Жулдыз Омиргали сыграли пышную свадьбу в кругу звездных коллег и своих детей. Сразу после долгожданной свадьбы они отправились отдыхать в Дубай.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2190450-obvorozhitelnaya-ulybka-zhuldyz-omirgali-v-roskoshnom-plate-sobrala-komplimenty-v-seti/

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