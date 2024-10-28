Айкын и Жулдыз Омиргали отправились в Дубай после свадьбы (фото, видео)

Казахстанские артисты Айкын Толепберген и Жулдыз Омиргали, которые недавно сыграли пышную свадьбу через 7 лет после заключения "неке", провели несколько дней в Дубае после тоя, передает NUR.KZ.

Пышный той прошел в середине октября, после чего Айкын и Жулдыз отправились в Дубай - фотографии и видео появились на странице артистки в Instagram. Свое путешествие пара начала с посещения концерта популярной в 90-х группы Backstreet Boys.

Вернувшись в Алматы, супруги начали делиться кадрами из ОАЭ и впечатлениями от поездки.

"Красота Бурдж-Халифа восхищает. Не успели подняться на его смотровую площадку, в следующий раз когда-нибудь. Обязательно", - подписала видео Омиргали.

Также Жулдыз успела опубликовать совместные фото с мужем на фоне водопада с ныряльщиками за жемчугом, который находится в знаменитом Дубай Молле.