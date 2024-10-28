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Айкын и Жулдыз Омиргали отправились в Дубай после свадьбы (фото, видео)

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Айкын и Жулдыз Омиргали
Айкын и Жулдыз Омиргали. Фото: instagram.com/zhuldyzomirgali_official

Казахстанские артисты Айкын Толепберген и Жулдыз Омиргали, которые недавно сыграли пышную свадьбу через 7 лет после заключения "неке", провели несколько дней в Дубае после тоя, передает NUR.KZ.

Пышный той прошел в середине октября, после чего Айкын и Жулдыз отправились в Дубай - фотографии и видео появились на странице артистки в Instagram. Свое путешествие пара начала с посещения концерта популярной в 90-х группы Backstreet Boys.

Вернувшись в Алматы, супруги начали делиться кадрами из ОАЭ и впечатлениями от поездки.

"Красота Бурдж-Халифа восхищает. Не успели подняться на его смотровую площадку, в следующий раз когда-нибудь. Обязательно", - подписала видео Омиргали.

Также Жулдыз успела опубликовать совместные фото с мужем на фоне водопада с ныряльщиками за жемчугом, который находится в знаменитом Дубай Молле.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2179496-aykyn-i-zhuldyz-omirgali-otpravilis-v-dubay-posle-svadby-foto-video/

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