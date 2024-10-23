"Идеальная пара": Тауекел Мусилим поделился романтическими фото с женой из Лос-Анджелеса
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Казахстанский актер Тауекел Мусилим, звезда фильма "В поисках мамы", показал фанатам в соцсети новые фотографии с женой, снятые в Лос-Анджелесе, передает NUR.KZ.
На романтических фото Тауекел и Махаббат запечатлелись на улицах Лос-Анджелеса в аутфитах в стиле casual. Пара ожидает появления на свет третьего малыша. Недавно они раскрыли пол ребенка - у них будет третий сын.
На теплых фото, которые Тауекел разместил в своем блоге, невозможно не заметить, как счастливы супруги.
"Прекрасная пара. Она такая женственная, естественная, нежная и симпатичная! Прелесть девушка!", "Как модели", "Красивая пара", "Как красиво и сказочно", "Молодцы, будьте счастливы", "Идеальная пара", - заключили комментаторы в Сети, щедро одарив публикацию "лайками".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2177940-idealnaya-para-tauekel-musilim-podelilsya-romanticheskimi-foto-s-zhenoy-iz-los-andzhelesa/