"Я не папина принцесса": Диная рассказала о себе

Казахстанская исполнительница Диная рассказала своим подписчикам в Instagram, какой у нее характер - она заявила, что является девушкой-воином, передает NUR.KZ.

"Не все дочери - папины принцессы. Некоторые из них - мамины воины. И я, видимо, и есть тот самый воин. А кто ты?" - написала Диная.

Она также разместила фото, на котором ее можно увидеть в широкополой шляпе и эффектом наряде. Образ блондинки Динаи был дополнен кожаными перчатками.

Подписчики сопроводили ее публикацию смайликами в виде сердечек и огня. Многие отметили, что тоже являются "мамиными воинами".

Мы также писали, что Динаю в мини-платье забросали комплиментами в Сети. Ранее певица рассказала о своей болезни, заявив, что "с таким диагнозом не ходят".