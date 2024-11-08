Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Я не папина принцесса": Диная рассказала о себе

Опубликовано:

Диная
Диная. Фото: instagram.com/dinaya_official

Казахстанская исполнительница Диная рассказала своим подписчикам в Instagram, какой у нее характер - она заявила, что является девушкой-воином, передает NUR.KZ.

"Не все дочери - папины принцессы. Некоторые из них - мамины воины. И я, видимо, и есть тот самый воин. А кто ты?" - написала Диная.

Она также разместила фото, на котором ее можно увидеть в широкополой шляпе и эффектом наряде. Образ блондинки Динаи был дополнен кожаными перчатками.

Подписчики сопроводили ее публикацию смайликами в виде сердечек и огня. Многие отметили, что тоже являются "мамиными воинами".

Мы также писали, что Динаю в мини-платье забросали комплиментами в Сети. Ранее певица рассказала о своей болезни, заявив, что "с таким диагнозом не ходят".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2184831-ya-ne-papina-princessa-dinaya-rasskazala-o-sebe/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie