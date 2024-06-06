"Вы меня окрыляете": Динаю в мини-платье забросали комплиментами в Сети

Казахстанская исполнительница Диная попозировала на камеру в мини-платье и станцевала под песню в своем исполнении. Новое видео появилось на страничке певицы в Instagram, передает NUR.KZ.

"Счастье есть… оно рядом!" - написала Диная под видео.

На кадрах артистка позирует в черно-белом мини-платье с открытыми плечами. Распущенные волосы, легкий макияж, украшение на шее и браслеты дополнили образ Динаи, которая станцевала под песню "Самолет".

"Как нежно исполняете. Ожидается ли концерт в Шымкенте?", "Оставайся естественной", "Как тебе хорошо", "Вы просто талант, чарующий голос и красотка. Вечно можно слушать", "Вы очень женственная", "Вы меня окрыляете", - отреагировали подписчики в соцсети.

Немногим ранее Диная продефилировала в мини-юбке и очаровала поклонников.