"С таким диагнозом люди не ходят": певица Диная рассказала о своей болезни

Певица Диная. Фото: instagram.com/dinaya_official

Казахстанская певица Диная, известная в прошлом как Адеми, в программе Айнур Ильясовой "MOM'sкий әңгіме" откровенно рассказала о жизни, своей болезни, и что ей пришлось пережить после свадьбы.

Диная в своем интервью поделилась, как познакомилась с бывшим мужем и что с ней произошло после свадьбы.

"Я встречалась с ним еще с института. Мы учились вместе. Я четко понимала, что я выйду за него замуж. Мы поженились и у меня отказала левая нога. Это была мистика, потому что ни один врач не мог ответить на этот вопрос. Просто атрофировалась мышца. Я не могла ходить. Это произошло в день свадьбы. Все, конечно, скидывали это на стресс", - поведала отечественная звезда.

По словам артистки, несмотря на проблемы со здоровьем, она забеременела. Врачи были против этого и настаивали на прерывании беременности.

"Я потом забеременела и мне все врачи начали говорить: "Ты должна сделать аборт. Позвоночник не выдержит. Нога не ходит, тело неподвижно". Я сказала, что не могу. Я в браке, никогда не делала аборты и не хочу этого делать. Если мне Бог дал это в такой период, значит так надо", - рассказала она.

На большом сроке беременности знаменитость рискнула пойти на опасную процедуру по вытягиванию позвоночника.

"У меня нога сократилась на 13 сантиметров, там только вытяжка могла помочь. А я уже была на 6-7-м месяце беременности. Это был большой риск. Но я пошла, потому что уже выхода не было. Я понимала, что я проживаю не свою жизнь. Мне эта болезнь была дана не просто так. И я сказала мужу, что хочу вернуться на сцену. Потому что как только я проговорила фразу, что я буду женой и не буду петь, у меня отказала нога", - поделилась певица.

По ее мнению, причиной развода послужил ее выбор в пользу карьеры, именно после этого в их семье произошел разлад.

"Был выбор, я этот выбор сделала в пользу себя. И тогда пошел уже разлад. Потому что семья хотела видеть келин, которая будет удобная. Мы какой-то период вообще не общались, потому что я была обижена, что он меня не понял, он был обижен, что я выбрала карьеру, а не семью", - сообщила Диная.

Артистка также рассказала о нынешнем состоянии ее здоровья.

"Сейчас у меня грыжа. В прошлом году был приступ, нога снова отказала. Врачи смотрят и говорят, что с таким диагнозом люди не ходят. Это адские боли. Я иногда их испытываю, когда долго стою или неправильно сижу. Она может быть и операбельна, но никто гарантии не дает, если повредить нечаянно, то уже окончательно не сможешь ходить", - призналась она.

Сейчас ее сыну будет 15 лет. По словам исполнительницы, мальчик не хочет, чтобы известность звездной мамы стала причиной предвзятого отношения к нему.

"Ему скоро будет 15 лет. Мы с ним по душам разговариваем и я поняла из разговоров, что он все-таки хочет не быть сыном певицы и получать какие-то заслуги за счет меня. Он все-таки хочет быть личностью. Он категорически против и не хочет, чтобы было предвзятое отношение к нему", - поведала Диная.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2015693-s-takim-diagnozom-lyudi-ne-hodyat-pevitsa-dinaya-rasskazala-o-svoey-bolezni/