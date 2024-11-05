Расставшаяся с мужем 55-летняя Джей Ло вышла в свет в коротких шерстяных шортах

55-летняя американская актриса и певица, продюсер и бизнесвумен Дженнифер Лопес вышла в свет в коротких шерстяных шортах и привела в восторг своих верных поклонников, передает NUR.KZ.

В конце лета Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком. Однако певица выглядит роскошно, несмотря на грустные события в личной жизни.

На этот раз она появилась в стильной шерстяной двойке от именитого бренда. 55-летняя актриса и певица посетила презентацию своего нового фильма "Неукротимый", продюсером картины выступил ее экс-супруг Бен Аффлек.

Певица похвасталась стройными ногами в коротких шортах. Для костюма Дженнифер выбрала сапоги в тон, кожаные перчатки и солнцезащитные очки.

"Кто носит короткие шорты? Джен носит короткие шорты!", "Красавица", "Ты, действительно, неудержима", "Абсолютно ошеломляющая", "Ты всегда вдохновляешь меня, люблю тебя", - отметили комментаторы.

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