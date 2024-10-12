В бикини и сапогах: 55-летняя Джей Ло поразила фанатов смелым нарядом
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55-летняя Дженнифер Лопес порадовала поклонников новым образом, появившись на обложке журнала в бикини и высоких сапогах и продемонстрировав шикарную фигуру, передает NUR.KZ.
Несмотря на то, что относительно недавно знаменитости исполнилось 55 лет, ее тело - в отличном состоянии. На этот раз Дженнифер Лопес продемонстрировала свою идеальную фигуру, проведя фотосессию для обложки журнала Interview magazine. Серия фотографий опубликована как в Instagram-аккаунте звезды, так и на странице модного журнала.
Знаменитость предстала на одном из кадров в полный рост в леопардовом наряде. Так, она надела винтажные трусы Dolce & Gabbana и болеро Norma Kamal с рукавами-перчатками.
В то же время звезда примерила массивные серьги и ожерелье Maison Margiela и черные туфли Balmain на платформе и каблуках. При этом обнаженную грудь она прикрыла рукой.
Фанаты певицы и актрисы уже адресуют ей множество восторженных комплиментов под последними постами.
"Это великолепно", "Ты выглядишь потрясающе", "Богиня", "Оставайся собой, несмотря ни на что. Ты - королева", - отмечается в комментариях.
Как пишет Britannica, Дженнифер Лопес - американская актриса, певица и бизнесвумен, начавшая сниматься в кино в конце 1980-х годов и быстро ставшая одной из самых высокооплачиваемых латиноамериканских актрис в истории Голливуда.
Лопес дебютировала в кино в 16 лет, сыграв небольшую роль в фильме "Моя маленькая девочка" в 1986 году. На музыкальной сцене Лопес появилась в 1999 году с альбомом On the 6, который быстро стал платиновым и впоследствии был продан тиражом более восьми миллионов копий по всему миру.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2172561-v-bikini-i-sapogah-55-letnyaya-dzhey-lo-porazila-fanatov-smelym-naryadom/
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