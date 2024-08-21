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Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: onthejlo.com

Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком в день второй годовщины свадьбы. Отношения актеров были в центре внимания таблоидов более 20 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

Согласно судебным документам, 55-летняя Дженнифер Лопес подала документы на развод с 52-летним Беном Аффлеком 20 августа, в годовщину пышного свадебного торжества пары в штате Джорджия.

Актеры поженились в 2022 году, возродив свой роман после почти двух десятилетий. Впервые Лопес и Аффлек начали встречаться после съемок фильма и обручились в 2002 году, однако свадьба отменилась. Весной 2021 года таблоиды запестрели заголовками о том, что они снова встречаются. В 2022 году суперзвезды поженились.

Но в этом году вновь появились сообщения о том, что отношения Лопес и Аффлека вновь под угрозой. В мае Дженнифер отменила мировой тур, чтобы "побыть с детьми, семьей и близкими друзьями". В июле СМИ сообщили, что особняк пары в Беверли-Хиллз выставлен на продажу за 68 миллионов долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2151453-dzhennifer-lopes-podala-na-razvod-s-benom-afflekom/

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