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"Идеальное сочетание": танцующую на берегу океана Майю Бекбаеву похвалили за красоту и грацию

Опубликовано:

Майя Бекбаева
Майя Бекбаева. Кадр из видео: instagram.com/mayabekbayeva

Известная казахстанская телеведущая Майя Бекбаева, отдыхающая в Камбодже, покрасовалась в ярком сарафане и станцевала на камеру на берегу Индийского океана, передает NUR.KZ.

Майя Бекбаева продолжает наслаждаться отдыхом в Камбодже, куда улетела с мужем.

Телеведущая грациозно станцевала на камеру в ярком аутфите - наряд прекрасно показал ее стройную фигуру.

"Мы приехали на остров Ко Ронг Самлоем. Добирались на лодке, 30 минут от города Сиануквиль. Остров утопает в зелени, чистые пляжи, бирюзовая вода, уютные виллы", - рассказала она.

Одна из первых прокомментировала публикацию Майи ее свекровь. Она поставила смайлик в виде красного сердечка. Фанаты и представители шоу-бизнеса также оставили отзывы.

"Нереальная красавица", "Я рада, что наши казахстанки такие умные и красивые", "Красота, воспитание, скромность и яркость - как все гармонично сочетается", "Хоть бы вас режиссеры фильмов заметили, кино с вашим участием было бы", "Идеальное сочетание всего - ума, красоты, грации", - отметили в Сети.

Мы также писали, что Майя Бекбаева, Диана Кырыкбай и Асем Нурсеитова станцевали в Камбодже под казахскую музыку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2183024-idealnoe-sochetanie-tancuyushchuyu-na-beregu-okeana-mayyu-bekbaevu-pohvalili-za-krasotu-i-graciyu/

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