Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Отечественные знаменитости станцевали под казахскую песню в Камбодже (видео)

Опубликовано:

Диана Кырыкбай, Майя Бекбаева и Асем Нурсеитова
Диана Кырыкбай, Майя Бекбаева и Асем Нурсеитова. Кадр из видео: instagram.com/mayabekbayeva

Отечественная телеведущая Майя Бекбаева, отдыхающая сейчас в Камбодже, станцевала с блогершами Дианой Кырыкбай и Асем Нурсеитовой под казахскую песню, передает NUR.KZ.

Несколько дней назад Майя Бекбаева и ее супруг улетели в Камбоджу. Майя похвасталась фигурой в бикини. А теперь показала, как прекрасно танцует под композицию Мархабы Саби "Qyz Bozbala". Компанию ей составили Диана Кырыкбай и Асем Нурсеитова.

"Мы станцевали в Камбодже. Где бы мы ни были и какие бы наряды ни надевали, в душе мы всегда казахские девушки", - гласит комментарий под видео.

"Шикарные", "Когда образ вдохновил на танец", "Наши девушки отлично танцуют", "Какие вы красивые, девчонки", "Прелесть", - отметили в Сети подписчики.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2182715-otechestvennye-znamenitosti-stancevali-pod-kazahskuyu-pesnyu-v-kambodzhe-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie