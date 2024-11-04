Отечественные знаменитости станцевали под казахскую песню в Камбодже (видео)

Отечественная телеведущая Майя Бекбаева, отдыхающая сейчас в Камбодже, станцевала с блогершами Дианой Кырыкбай и Асем Нурсеитовой под казахскую песню, передает NUR.KZ.

Несколько дней назад Майя Бекбаева и ее супруг улетели в Камбоджу. Майя похвасталась фигурой в бикини. А теперь показала, как прекрасно танцует под композицию Мархабы Саби "Qyz Bozbala". Компанию ей составили Диана Кырыкбай и Асем Нурсеитова.

"Мы станцевали в Камбодже. Где бы мы ни были и какие бы наряды ни надевали, в душе мы всегда казахские девушки", - гласит комментарий под видео.

"Шикарные", "Когда образ вдохновил на танец", "Наши девушки отлично танцуют", "Какие вы красивые, девчонки", "Прелесть", - отметили в Сети подписчики.