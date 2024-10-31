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Отдыхающая в Камбодже Майя Бекбаева похвасталась фигурой в бикини (видео)

Опубликовано:

Майя Бекбаева
Майя Бекбаева. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Казахстанская телеведущая, продюсер и медиаменеджер Майя Бекбаева показала в соцсети, как отдыхает в Камбодже, куда недавно улетела с супругом, передает NUR.KZ.

Мы писали, что Майя Бекбаева улетела с мужем на отдых в Камбоджу и поделилась первыми впечатлениями. Теледива показалась в белоснежном бикини и похвасталась идеальной фигурой, поплавав в бассейне.

"Когда вместо осенней хандры выбрала поездку в Камбоджу и миллион впечатлений", - отметила Майя под видео.

Она также рассказала, что отдыхает здесь от суеты.

"Пока что это направление не так раскручено и популярно, как Таиланд, ОАЭ или Турция, поэтому здесь еще можно найти уединенные местечки... Нет толпы, нет шума, только тишина, покой и моя внутренняя музыка", - рассказала телеведущая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2180982-otdyhayushchaya-v-kambodzhe-mayya-bekbaeva-pohvastalas-figuroy-v-bikini-video/

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